O Besiktas anunciou, esta segunda-feira, a compra do passe de Tammy Abraham à Roma por 13 milhões de euros.

Através de um comunicado, o emblema turco confirmou a permanência (a título definitivo) do internacional inglês, que estava cedido por empréstimo dos romanos ao Besiktas até ao fim da temporada. «A cláusula que garante a transferência definitiva do jogador entrou em vigor», pode ler-se.

Associado ao Aston Villa neste mercado de janeiro, Abraham fica agora ligado ao Besiktas em definitivo, sendo que já leva 13 golos e três assistências em 26 jogos pela equipa principal.