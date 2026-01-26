Besiktas
Há 58 min
OFICIAL: Besiktas adquire passe de Abraham por 13 milhões de euros
Avançado inglês estava cedido por empréstimo da Roma ao conjunto turco


O Besiktas anunciou, esta segunda-feira, a compra do passe de Tammy Abraham à Roma por 13 milhões de euros.
Através de um comunicado, o emblema turco confirmou a permanência (a título definitivo) do internacional inglês, que estava cedido por empréstimo dos romanos ao Besiktas até ao fim da temporada. «A cláusula que garante a transferência definitiva do jogador entrou em vigor», pode ler-se.
Associado ao Aston Villa neste mercado de janeiro, Abraham fica agora ligado ao Besiktas em definitivo, sendo que já leva 13 golos e três assistências em 26 jogos pela equipa principal.
