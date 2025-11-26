Rafa Silva deverá retornar aos treinos e também aos jogos do Besiktas, segundo avança o Fanatik, jornal turco. O ex-Benfica, recorde-se, não treinava nas «águias negras» já há alguns dias, envolto, portanto, em polémica.

O português chegou a realizar exames médicos que «não revelaram nenhuma lesão». Ainda assim o jogador realizou um tratamento de quatro dias devido à persistência das dores», de acordo com o jornal turco.

Ora, segundo a mesma fonte, o jogador terá recuado a posição devido à «posição intransigente» da Direção. Após reuniões com o agente do jogador, do qual terá sido ameaçado de uma possível queixa à FIFA, Rafa Silva terá acordado a regressar aos treinos e consequentemente aos jogos do Besiktas.

O avançado de 32 anos terá afirmado que o «problema não é o dinheiro». O desejo do jogador seria regressar a Portugal no final da temporada. Um desejo que foi negado e portanto resultou nesta polémica.

«O problema não é dinheiro. Se fosse, eu iria para países árabes. Tenho problemas familiares. Na verdade, eu queria sair no final da última temporada. Meu único desejo era voltar para o meu país, mas não recebi uma resposta positiva da direção. Fiquei desmoralizado e muito chateado. Estava muito confuso. Depois dos acontecimentos recentes, repensei. Quero que essa questão seja resolvida agora. Voltarei aos jogos e aos treinos. Não sei o que vai acontecer durante a pausa, mas, contanto que me dêem a responsabilidade, darei o meu melhor pela minha equipa», referiu o jogador, citado pelo Fanatik.















