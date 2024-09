Ao fim de cinco partidas na Turquia, Rafa Silva mostrou-se agastado com a agressividade dos adversários. Citado pelo «Posta», o avançado ex-Benfica apela a punições mais severas para aqueles que «pontapeiam».

«Os jogos não são justos. Infelizmente, as decisões dos árbitros não nos protegem. Deve existir uma luta para aumentar o valor da marca do futebol turco. E aqueles que pontapeiam deveriam ser punidos», argumentou Rafa Silva, de 31 anos.

Na Liga, ao cabo de quatro jornadas, o avançado é o mais visado pelos oponentes, sofrendo, em média, três faltas por jogo. Ainda assim, o extremo regista dois golos no campeonato, contribuindo para o terceiro lugar do Besiktas (10 pontos).

No topo está o Galatasaray, com 15 pontos, mais dois face ao Fenerbahçe.

Na tarde de domingo (18h), Rafa Silva, João Mário e Gedson Fernandes receberão o Eyupspor (5.º). A equipa do trio luso poderá beneficiar do desfecho do Fenerbahçe-Galatasaray, agendado para as 18h de sábado.