Orkun Kökcü apenas precisou de 11 jogos para convencer o presidente do Besiktas a conceder a braçadeira de capitão ao médio ex-Benfica. O anúncio foi feito através de comunicado, no qual é explicado que Serdal Adali encabeçou a vontade de a equipa ser liderada por jogadores que atuam em posições de união.

Por isso, o médio nigeriano Ndidi – ex-Leicester de 28 anos – também foi escolhido para a função.

«Agradecemos a Necip Uysal [defesa] e Mert Günok [guarda-redes] pelos esforços enquanto capitães», escreveu o Besiktas, 6.º classificado no campeonato com 13 pontos, a nove do líder Galatasaray e com um jogo a menos. De recordar que o plantel conta também com os avançados Jota Silva e Rafa Silva.

Nesta época, Kökcü – de 24 anos – ainda não se estreou a marcar ou a assistir pelo clube, ainda que tenha sido totalista nos últimos cinco encontros.