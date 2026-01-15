VÍDEO: com Djaló de início e sem Rafa Silva, Besiktas vence na Taça
Kökcü e Jota Silva saíram do banco aos 67 minutos. Besiktas lidera Grupo C de forma isolada
Sem Rafa Silva na convocatória, o Besiktas triunfou na segunda jornada da fase de grupos da Taça da Turquia, na receção ao nono classificado da II Liga, o Keçiörengücü (3-0). Nesta quinta-feira, os anfitriões contaram com o defesa Tiago Djaló de início, enquanto Kökcü e Jota Silva foram a jogo aos 67 minutos.
Num encontro de sentido único, o avançado Abraham inaugurou o marcador aos 15 minutos. Na segunda parte, os médios El Bilal Touré e Kartal Yilmaz resolveram a contenda, com golos aos 55 e 87 minutos, respetivamente.
Assim, o Besiktas lidera o Grupo C da Taça de forma isolada, com seis pontos. Numa fase com três grupos de oito equipas, os dois melhores classificados avançam para os “quartos”, contando com a companhia das duas melhores equipas que terminarem no terceiro lugar.
Na terceira jornada do Grupo C, a 4 de fevereiro, o Besiktas visita o Kocaelispor (3.º).