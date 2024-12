Rúben Dias integra o onze The Best 2024, anunciado há instantes, na Gala da FIFA que está a decorrer em Doha, no Qatar. Cristiano Ronaldo, que também estava nomeado, acabou por ficar de fora de uma seleção .

Um onze que se divide entre jogadores da La Liga espanhola e a Premier League inglesa, com Emiliano Martínez (Astona Villa) na baliza, atrás de um quarteto defensivo composto por Carvajal (Real Madrid), Rudiger (Real Madrid), Rúben Dias (Manchester City) e Saliba (Arsenal).

Num onze distribuído em 4x3x3, Bellingham (Real Madrid), Rodri (Manchester City) e Kroos (Real Madrid) compõem o meio-campo, enquanto Lamine Yamal (Barcelona), Haaland (Manchester City) e Vinicius (Real Madrid) foram os eleitos para o ataque.

#TheBest FIFA Men's 11 in 2024. 🌟

