O Athletic Bilbau recebeu e goleou o Betis de Sevilha esta noite, por 4-0, em jogo da 10.ª jornada da Liga Espanhola.

William Carvalho jogou 62 minutos num jogo em que tudo correu mal para os andaluzes. Victor Ruiz fez um autogolo logo aos 9m e aos 33m Capi fez o 2-0 com que a formação de Bilbau foi a vencer para o intervalo. Na segunda parte, Muniaín (59m) e Berenguer (68m) ampliaram o marcador para o 4-0 final.

Com este resultado, os bascos igualam o Betis com 12 pontos, mas têm menos um jogo. A Real Sociedad lidera, com 23 pontos, mais três do que o Atlético de Madrid, que tem menos dois jogos.