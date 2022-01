Era um «jogo de Champions» e teve emoção até final. O Rayo Vallecano recebeu o Betis de Sevilha e continua imbatível em Valhecas, com o português Rui Silva a ser o herói final de um jogo que terminou 1-1 e deixou o atual terceiro e o sétimo classificados a três pontos de diferença.

Os andaluzes podiam deixar um dos perseguidores por um lugar de Liga dos Campeões mais longe, mas era preciso o Betis fazer o que ninguém fez na La Liga 2021/22: ganhar em Vallecas.

Com Rui Silva na baliza e William Carvalho no meio-campo, os sevilhanos puseram-se em vantagem com um golo de Sergio Canales, na compensação do primeito tempo. Uma bela jogada entre Canales, Fekir e Bellerín, com o primeiro a finalizar ao segundo poste.

A expulsão de Moreno e o remate de Falcao

O golo chegou numa altura em que o Betis já jogava com dez unidades, por expulsão do lateral-esquerdo Alex Moreno, num lance com Isaac Palazon.

Assim ficou Isaac Palazon após entrada de Alex Moreno

Ora, a inferioridade e o registo do Rayo em casa era dois dados que davam alento à equipa do português Bebé, lançado por Andoni Iraiola na segunda parte. O Rayo ia lançar-se ao Betis.

Com um Falcao rejuvenescido na frente de ataque, foi mesmo após um remate do colombiano ao poste que originou a recarga e o golo de Ivan Balliu, esse mesmo que jogou no Arouca.

O 1-1 aos 71 minutos deixava tudo em aberto, com a equipa do bairro de Madrid a pressionar para chegar a um triunfo que a deixaria igual ao terceiro classificado do campeonato. Foi nessa altura em que Rui Silva foi determinante, com várias defesas de alto calibre a impedir a reviravolta do Rayo Vallecano.

Assim, o Betis soma 34 pontos, mais três que o Rayo. Os andaluzes são terceiros à condição (o At. Madrid pode somar 35 pontos) e o Rayo é sétimo (pode ser igualado pelo Villarreal).