William Carvalho anunciou neste domingo que foi pai de um rapaz e até divulgou o nome do filho. No Instagram, o médio do Betis publicou uma foto dele próprio com a mãe e o recém-nascido e logo muitos dos colegas de seleção, do Betis e antigos companheiros lhe deram os parabéns.

Mas não só. Também outras personalidades como Catarina Furtado, Silvia Rizzo ou César Mourão felicitaram o internacional português como se vê na galeria associada.