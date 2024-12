Na noite de domingo, o Betis contou com mais de 53 mil adeptos para cumprir a tradição de Natal, com cerca de 20 mil peluches a «invadirem» o relvado.

O intuito desta iniciativa é levar felicidade a famílias carenciadas na região da Andaluzia.

O golo de Isco foi insuficiente para triunfar na receção ao Rayo Vallecano (1-1). Por isso, o Betis ocupa no 9.º lugar, com 25 pontos, igualado com Real Sociedad, Girona e Osasuna.