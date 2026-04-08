Os adeptos do Betis fizeram-se sentir em Braga: ruidosos e provocadores, deixaram muito lixo por onde passaram e ainda provocaram os apoiantes da equipa minhota quando entraram no Estádio Municipal de Braga.

Na circunstância, com uma associação a um rival do Sp. Braga. É que os adeptos do Betis evaram uma bandeira do FC Porto para as bancadas.