Betis
Há 1h e 44min
Adeptos do Betis provocam Sp. Braga com... bandeira do FC Porto
Provocação fez-se notar nas bancadas do Municipal de Braga
Provocação fez-se notar nas bancadas do Municipal de Braga
Os adeptos do Betis fizeram-se sentir em Braga: ruidosos e provocadores, deixaram muito lixo por onde passaram e ainda provocaram os apoiantes da equipa minhota quando entraram no Estádio Municipal de Braga.
Na circunstância, com uma associação a um rival do Sp. Braga. É que os adeptos do Betis evaram uma bandeira do FC Porto para as bancadas.
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