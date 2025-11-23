Espanha: Anthony expulso no empate do Betis, Rayo e Oviedo anulam-se
Avançado brasileiro castigado por abordagem imprudente, quando o Betis espreitava reviravolta sobre Girona
Numa tarde marcada pela renovação de Isco, o Betis empatou a um golo na receção ao Girona, em encontro da 13.ª jornada da La Liga. Nos catalães, o médio Witsel (ex-Benfica) foi totalista e o avançado Vanat agarrou a vantagem aos 20 minutos. A resposta dos anfitriões apenas surgiu aos 75 minutos, quando Isco assistiu o lateral Valentín Gómez.
Instalado no ataque, o Betis viu a “remontada” escapar, até porque o avançado Anthony viu o cartão vermelho direto aos 90+1m. Numa disputa de bola pelo ar, o brasileiro tentou uma acrobacia, mas acabou por atingir a face de um adversário.
Este desfecho deixa o Betis no quinto lugar, com 21 pontos, dez de vantagem sobre o Girona (18.º), a primeira equipa em zona de despromoção.
Noutro encontro deste domingo, Oviedo e Rayo Vallecano empataram sem golos. O nulo mantém o Oviedo no fundo da tabela, no 20.º lugar, com nove pontos, a dois de zona segura. Por sua vez, o Rayo Vallecano é 12.º classificado, com 16 pontos, em igualdade com Celta de Vigo, Real Sociedad e Sevilha (9.º).