Espanha: Antony «bisa» e assiste no regresso às vitórias do Betis para a Liga
Alavés bate Espanhol por 2-1 e Levante derrotado em casa pelo Celta Vigo
Alavés bate Espanhol por 2-1 e Levante derrotado em casa pelo Celta Vigo
Antony esteve em claro destaque no regresso às vitórias do Betis para a Liga Espanhola, com um «bis» e uma assistência, frente ao Maiorca.
No Estadio de La Cartuja, a equipa da casa construiu o resultado durante os primeiros 45 minutos, sendo que o 1-0 chegou logo a abrir, graças ao primeiro dos dois golos do internacional brasileiro.
Um movimento de fora para dentro, com destaque para a combinação entre Antony e Cucho Hernández, e que terminou com um pontapé rasteiro e sem qualquer hipótese para o guarda-redes do Maiorca.
Assista aqui ao golo de Antony:
Já perto do intervalo, o Betis colocou a bola no fundo da baliza em duas ocasiões... e em apenas três minutos. Antony chegou ao «bis» aos 34 e aos 37 foi a vez de Ezzalzouli, a passe precisamente do brasileiro, fazer o 3-0.
Este resultado deixa o conjunto de Sevilha na quinta posição, com 19 pontos, e a 11 do Real Madrid, líder da Liga Espanhola.
Nos restantes jogos deste domingo, o Alavés recebeu e venceu o Espanhol por 2-1, graças aos golos de Denis Suárez e Lucas Boye.
Já o Celta de Vigo foi a casa do Levante vencer por 2-1, num jogo em que os visitantes beneficiaram de uma expulsão (29 minutos) e um penálti falhado por Etta Eyong. Mingueza e Roman apontaram os golos do Celta de Vigo, 12.º classificado da Liga Espanhola.