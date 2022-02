Beto Galdino, ex-jogador de Paços de Ferreira, Beira Mar e Benfica, mantém a boa forma, aos 45 anos, e ainda marca golaços no futebol amador na região de Pernambuco, no Brasil.



O antigo médio participa regularmente nos populares campeonato de futebol de várzea, em campos pelados e com adeptos bem próximos do retângulo de jogo, bem longe do glamour de um Benfica-Man. United no Estádio da Luz, para a Liga dos Campeões, em 2005, jogo em que marcou o golo decisivo (2-1).



Neste fim-de-semana, Beto marcou saudades dos golos com um soberbo pontapé na cobrança de um livre.



Ora veja: