Fernando Gomes foi um jogador fantástico.

Fernando Gomes foi, até hoje, alguém que podia dizer: eu marquei mais golos que o Eusébio. Porque podia mesmo. Porque era verdade. E isso seria suficiente para perceber a dimensão do Bibota.

Mas Fernando Gomes foi muito mais do que isso.

Foi inspirador, sobretudo.

Pelos golos, pelo corte de cabelo, pelo modo de estar.

Representou o Sporting com o mesmo cavalheirismo com que usou as cores do seu FC Porto.

E não é fácil ser gostado em toda a parte.

Fernando Gomes era um desses desportistas raros, pela unanimidade.

Foi craque em todo o lado, em todas as vertentes. E foi um campeão da perseverança. No futebol e na vida.

Se calhar falou-se pouco dele. Falámos pouco dele. Dos seus golos e dos seus feitos. Colámos-lhe com demasiada facilidade o 'Bibota' ao nome, sem percebermos a dimensão de tal coisa. A sua dimensão, se falharmos em todos as outras medidas, é essa. 319 golos no campeonato português. Eusébio, 318.

A medida de um gigante.