OFICIAL: Sporting empresta Biel ao Al Taawon
Extremo brasileiro é cedido ao clube saudita até ao final da temporada
O Sporting emprestou Biel ao Al Taawon, até ao final da temporada.
Biel, recorde-se, chegou a Alvalade na temporada passada a troco de seis milhões de euros. O extremo brasileiro segue para a Arábia Saudita depois da passagem, também por empréstimo do Sporting, pelo Atlético de Mineiro.
Pelo clube brasileiro, o jogador de 24 anos realizou 24 jogos, onde apontou um golo e duas assistências.
أهلًا بـيـل في أرض الفخر 🫶💛#التعاون #Welcome_Biel pic.twitter.com/0eFE8ePNLV— نادي التعاون السعودي (@AltaawounFC) January 29, 2026
