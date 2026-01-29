O Sporting emprestou Biel ao Al Taawon, até ao final da temporada.

Biel, recorde-se, chegou a Alvalade na temporada passada a troco de seis milhões de euros. O extremo brasileiro segue para a Arábia Saudita depois da passagem, também por empréstimo do Sporting, pelo Atlético de Mineiro.

Pelo clube brasileiro, o jogador de 24 anos realizou 24 jogos, onde apontou um golo e duas assistências.