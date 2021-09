Sem Vertonghen, a Bélgica venceu esta noite na Bielorrússia (1-0), em jogo do grupo E da qualificação para o Mundial 2022.

Dennis Praet, aos 33 minutos, fez o único golo da vitória, assistido por Alexis Saelemaekers.

No mesmo grupo, País de Gales e Estónia empataram a zeros em Cardiff.

A Bélgica lidera confortavelmente o grupo E, com 16 pontos, mais nove do que a República Checa (e mais um jogo) e do que Gales (mais dois jogos).