A federação da Bielorrússia anunciou que vai suspender as competições dos escalões de formação, face à pandemia da covid-19, mas as ligas profissionais vão continuar em competição.

O campeonato bielorrusso é, por esta altura, o único que continua a decorrer sem restrições na Europa, mas a federação acabou agora por dar um passo atrás, ao suspender todas as competições, masculinas e femininas, dos escalões de formação.

Uma decisão que foi tomada em respeito das «recomendações do ministério do Desporto e do Turismo» do governo comandado por Aleksandr Lukashenko, anunciou o organismo em comunicado.