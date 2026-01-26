O Ath. Bilbao tem um reforço de peso para defrontar o Sporting, na quarta-feira: Americ Laporte já treinou sem limitações e volta a ser opção para o centro da defesa da formação basca.

Recorde-se que o central, contratado no início da época ao Al Nassr, se lesionou com alguma gravidade no dia 6 de dezembro de 2025, quando contraiu uma lesão muscular.

Sete semanas depois, Laporte está de volta e pode ser opção para defrontar o Sporting, em jogo da última jornada da fase de liga da Champions.

De resto, esta segunda-feira, a equipa contou com io apoio do presidente Jon Uriarte, que esteve presente nos treinos da equipa espanhola antes da receção ao Sporting para a Champions.

Caso queira seguir em frente, a formação espanhol está obrigada a vencer, depois de ter batido a Atalanta por 3-2, uma vez que ocupa o 23.º lugar da fase de liga da Champions, com oito pontos.