O FC Porto volta a vender a partir da próxima segunda-feira os lugares de época, que dão acesso a todos os jogos em casa da Liga, da fase de grupos da Liga dos Campeões e da fase de grupos da Taça da Liga, num total de 18 jogos.

Trata-se do regresso da venda de lugares anuais, depois das bancadas terem estado fechadas na época anterior. Por isso mesmo, o FC Porto só vai colocar à venda dez mil lugares anuais esta temporada.

No entanto, estes bilhetes anuais têm especificidades próprias: os compradores têm de escolher um lugar novo, não havendo qualquer ligação com o lugar que tinham, por exemplo, em 2019/20. Quando for possível vender bilhetes anuais para todo o estádio, os lugares desta temporada não garantem prioridade aos seus detentores, sendo que um adepto pode então voltar a comprar o lugar que tinha em 2019/20, antes da pandemia fechar as bancadas.

Uma vez que os bilhetes anuais são desta vez mais limitados do que o normal, o FC Porto estabeleceu uma hierarquia de prioridades. Segunda e terça-feira (20 e 21 de setembro), a venda será exclusiva a detentores de Lugar Anual desde 2009/10. Quarta e quinta-feira a venda será alargada a detentores de Lugar Anual na temporada 2019/20. A partir de sexta-feira todos os sócios poderão adquirir um bilhete de época.

Os preços variam entre os 140 euros, para as superiores norte e sul, e os mil euros, para uma box. A tribuna custa 600, a central 335 euros e a box família 285 euros.