O Sporting alargou os critérios de venda de bilhetes para o próximos jogos da equipa orientada por Ruben Amorim.

O clube de Alvalade informou que a venda de ingressos para os próximos jogos da equipa (Marítimo e Borussia Dortmund), até agora disponível apenas para sócios, será aberta também a adeptos.

Para o jogo com a equipa madeirense, nesta sexta-feira às 19h00 em Alvalade, este tipo de bilhetes já estão à venda, e a partir desta quarta-feira (22) o mesmo acontecerá para os não sócios que pretendam assistir ao vivo ao jogo da Liga dos Campeões com o Borussia Dortmund a 28 de setembro na Alemanha. A venda destes ingressos termina no domingo, dia 26.