Depois da poderosa cerimónia contra o racismo no arranque da retoma da MLS, com mais de cem jogadores, continuam a suceder-se as homenagens.

Thierry Henry, treinador do Montreal Impact, passou os primeiros minutos do jogo frente ao New England Revolution ajoelhado.

Vestido com uma camisola que dizia «Black Lives Matter» (As vidas negras importam), o ex-jogador esteve ajoelhado durante 8 minutos e 46 segundos, tanto tempo como o afro-americano George Floyd esteve imobilizado pelo joelho do polícia Derek Chauvin, mesmo depois de dizer que não conseguia respirar, e que acabou depois por morrer.

Veja as imagens: