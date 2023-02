Catarina Martins anunciou que vai deixar de ser coordenadora do Bloco de Esquerda na próxima Convenção Nacional bloquista uma vez que não se vai recandidatar.

O anúncio foi feito numa conferência de imprensa na sede do BE, em Lisboa. «No BE não há períodos muito longos de governação. É agora que o BE deve começar a preparação da mudança política que já aí está», referiu.

«Eu estou aqui, eu sou daqui. O Bloco é o partido onde estou e vou estar presente em todas as lutas», reiterou.



Recorde-se que Catarina Martins assumiu a coordenação do partido há 11 anos, em 2012.



