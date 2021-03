Prepare-se, a tradição ainda é o que era. Pelo menos no dia 1 de abril. Se alguém lhe contar hoje uma mentira – uma mentirinha, vá – não leve a mal. Entre na história e sirva ao brincalhão de serviço um pouco do próprio veneno.



No mundo do futebol não é diferente. Ao longo de décadas, os Media aproveitaram a data para dar azo ao seu lado mais criativo e mentir conscientemente – pronto, caro leitor, se tem algo para desabafar contra nós, esta é a altura certa.



Há manchetes mentirosas que ficaram para a história. Pelo alto grau de improbabilidade, pelo cenário montado, pela capacidade de nos fazer agarrar o jornal pelos colarinhos e interrogar um valente «hein???».



Este ano não é diferente. O mundo mudou nos últimos 14 meses, talvez precisemos rir mais do que nunca, talvez precisamos de brincar como brincávamos nos dias de criança. O Maisfutebol faz a sua pequena parte e recorda algumas das mentirinhas mais engraçadas que foi lendo neste dia que a elas é destinado.



Basta entrar no nosso DOSSIER e ler tudo o que um dia foi escrito e dito por órgãos de comunicação social respeitáveis. Se lhe parecer mentira, é porque é mesmo.