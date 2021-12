A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) anunciou que o investidor Gérard Lopez lançou uma Oferta Pública de Aquisição (OPA) sobre 39,22% das ações da SAD do Boavista, na qual já detém 50,78%.

Caso a OPA seja aprovada, o empresário hispano-luxemburguês, que também é proprietário do Bordéus, reforça a participação maioritária da SAD axadrezada e o clube passará a ter uma posição minoritária na sociedade gestora do futebol profissional (10%).

Se o emblema do Bessa vier a recomprar as ações vendidas ao empresário, de categoria B, estas serão automaticamente reconvertíveis em ações de categoria A. Tal cenário, permite um leque de privilégios a Gérard Lopez, segundo consta nos estatutos do Boavista e no protocolo assinado com o hispano-luxemburguês.

Este aumento de participação era conhecido desde 17 de agosto e, por isso, a CMVM determinou que o investidor avançasse com uma OPA obrigatória sobre todas as ações SAD.

Recorde-se que a entrada do empresário no capital da SAD boavisteira tinha sido aprovada por unanimidade pelos sócios, numa Assembleia Geral de outubro de 2020.