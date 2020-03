Helton Leite, guarda-redes do Boavista, foi eleito o melhor guarda-redes a atuar no principal campeonato português no mês de fevereiro, segundo anunciou esta terça-feira a Liga.

O guardião dos axadrezados conquistou 20,51 por cento dos votos, superando Odysseas Vlachodimos (18,80 por cento) e Augstín Marchesín (16,24 por cento).

Recorde-se que Helton Leite já tinha vencido o prémio em janeiro, tendo na altura destronado as cinco distinções consecutivas de Augustín Marchesín.