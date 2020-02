Helton Leite foi o melhor guarda-redes a atuar no principal campeonato português no mês de janeiro, anunciou esta terça-feira a Liga.



De resto, o guarda-redes do Boavista tornou-se assim o primeiro a vencer o primeiro esta temporada para além de Marchesín. O guardião do FC Porto, lembre-se, tinha vencido as cinco anteriores distinções.



Helton Leite brilhou na partida frente ao V. Guimarães, além de ter mantido a baliza inviolada frente a Paços de Ferreira e Desp. Aves.

Os treinadores da #LigaNOS distinguiram Helton Leite, do Boavista FC, com o Prémio #EuroBic para o Melhor Guarda-Redes referente ao mês de janeiro 🏅📝👍#futebolcomtalento #LigaPortugal #votenosmelhores pic.twitter.com/gD0i3IsqJK — Liga Portugal (@ligaportugal) February 11, 2020