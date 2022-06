O Boavista foi castigado esta terça-feira com dois jogos à porta fechada pelo Conselho de Disciplina da FPF, na sequência de um processo disciplinar a propósito do jogo com o Estoril, em setembro de 2021.

Os axadrezados, refira-se, foram ainda multados em 38.250 euros.

Segundo pode ler-se no documento do CD, o clube do Bessa é punido com base no artigo 113.º do Regulamento Disciplinar da Liga, que diz o seguinte: «Os clubes que promovam, consintam ou tolerem a exibição de faixas, o cântico de slogans racistas ou, em geral, quaisquer comportamentos que atentem contra a dignidade humana em função da raça, língua, religião, origem étnica, género ou orientação sexual serão punidos com a sanção de realização de jogos à porta fechada a fixar entre o mínimo de dois e o máximo de cinco jogos e, acessoriamente, com a sanção de multa de montante a fixar entre o mínimo de 250 UC e máximo de 1.250 UC.»

O Boavista foi então punido com a pena mínima, dois jogos à porta fechada, e uma multa de 375 UC, os tais 38.250 euros. Essa partida, da sétima jornada do campeonato, terminou empatada a uma bola.