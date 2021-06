O treinador do Boavista, João Pedro Sousa, afirmou esta quarta-feira que o objetivo dos axadrezados para a época 2021/2022 passa por ter uma época mais tranquila do que a anterior e por ter um clube «ainda mais forte», apesar de ser cauteloso quanto ao pensamento imediato na luta pelas competições europeias.

«Nem sequer falo em lutar pela permanência, está completamente fora de questão. Agora, sabemos das dificuldades do passado recente, temos de trabalhar para evitar essas dificuldades e o objetivo é claro de fazer melhor do que o ano passado, ganhar mais do que oito jogos», afirmou, esta manhã, aos jornalistas, antes do terceiro dia de treinos da pré-época dos axadrezados, aberto à comunicação social.

«Sinceramente e com muito respeito, penso que o primeiro erro que cometeríamos era começar a pensar na Liga Europa. É preparar a equipa para evitarmos os percalços da época passada, estruturarmo-nos bem, organizarmo-nos bem e depois, sim, até esse objetivo é curto para o Boavista, nós queremos um Boavista ainda mais forte», completou o ex-técnico do Famalicão, sublinhando que a «exigência tem a ver com a história do Boavista».

Na última temporada, a equipa portuense festejou a permanência na I Liga apenas na 34.ª e última jornada, terminando no 13.º lugar, com 36 pontos, fruto de oito vitórias, 12 empates e 14 derrotas.

«Independentemente do passado, é uma honra e um privilegio ter a oportunidade de trabalhar num clube como o Boavista, um clube que sempre olhei como um clube grande, com uma história enorme, com adeptos fantásticos. Um enorme orgulho estar aqui. A história do Boavista obriga a uma exigência grande, mas independentemente do clube, faz parte da minha forma de trabalhar a exigência diária», frisou, ainda.

João Pedro Sousa assinou contrato válido por duas épocas, até 2023.