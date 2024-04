O Boavista está de luto pela morte de Artur Ferreira, antigo futebolista do clube entre 1976 e 1983.

Em comunicado no site oficial, o emblema axadrezado «lamenta profundamente» o falecimento do ex-defesa, que venceu uma Taça de Portugal e uma Supertaça ao serviço do clube, além de ter marcado nove golos em 231 jogos (foi ainda capitão).

«À família enlutada e aos amigos, o Boavista endereça as mais sentidas condolências. A bandeira será colocada a meia haste em homenagem a Artur Ferreira, tendo sido igualmente solicitado a realização de um minuto de silêncio antes do início do jogo deste sábado frente ao Estrela Amadora», lê-se, na nota.

Artur Ferreira, diga-se, tinha 76 anos. Além do Boavista, jogou ainda no Varzim e no Vitória de Setúbal.