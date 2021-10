Declarações de João Pedro Sousa, treinador do Boavista, na conferência de imprensa após o empate frente ao Belenenses, 0-0, no jogo que fechou a 9.ª jornada da Liga:

«Nos últimos jogos tenho dito que qualquer adversário é difícil. Temos conseguido pontos. Estamos numa posição da tabela muito positiva. Isto para nós é importante. É preciso analisar a evolução que a equipa teve em relação aos últimos jogos. Hoje, conseguimos produzir mais do que a equipa tem feito até aqui. Esta liga é competitiva. Não me parece que seja tão fácil como isso ganhar ao último classificado.»

[Ausências] «Estivemos muito bem. Alterámos algumas coisas no processo defensivo. Apesar das condicionantes, nesse aspeto as coisas correram bem. Contra o FC Porto nenhum dos jogadores que estão de fora por lesão [Marcelo Djaló, Porozo, Ilori e Reisinho] vai recuperar.»

[Sobre as notícias de salários em atraso e a presença do investidor Gérard López] «O Boavista tem dificuldades. Isso é público. Temos de ter a coragem de o assumir. Há problemas de vária ordem. Embora não isso em concreto. Estamos todos no Boavista para trabalhar todos os dias e para ajudar a resolver esses problemas. A prova disso foi o jogo que fizeram e a atitude que os jogadores tiveram. Amanhã temos treino. E vamos estar cá todos para trabalhar e para tornarmos o Boavista mais forte.»