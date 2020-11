O treinador do Boavista, Vasco Seabra, considerou que o duelo deste domingo com o Belenenses traz complicações pela forma como a equipa de Petit joga.

«Vai ser um jogo extremamente difícil, contra um adversário forte, agressivo e que não desiste», disse Seabra, em conferência de imprensa e citado pela Lusa.

«Vamos ter de estar no nosso melhor desempenho para conseguirmos ser dominadores e traduzir a nossa raça em criatividade», comentou o técnico.

«Temos de ter estes argumentos para conseguirmos sair vencedores», acrescentou depois.

O Boavista não sofreu golos com o Benfica, sofreu três com o Farense, mas na Taça, com o Vizela, voltou a ter a baliza a zeros.

Vasco Seabra analisou esse dado: «É importante termos a ‘folha limpa’ em dois dos últimos três jogos. Contudo, ainda permitimos algumas ‘chegadas’ ao nosso último terço e queremos isso. Temos de aumentar os nossos níveis de coesão de equipa e a nossa capacidade de pressionar nos diferentes momentos, de forma a impedirmos que entrem no nosso bloco.»

O treinador espera sempre mais a cada semana que passa, mas, sublinha que, «infelizmente, algumas incidências vão atrasando um pouco o processo, como as questões da covid-19, as seleções e as lesões».

Em Vizela, o Boavista assistiu à expulsão do avançado gambiano Yusupha, a cumprir castigo frente ao Belenenses SAD, e à grave lesão do médio Miguel Reisinho, que sofreu uma rotura dos ligamentos do joelho esquerdo e vai encarar uma longa paragem.

«Será sempre uma perda grande. Todos perceberam aquilo que o Reisinho estava a construir e a conquistar. Temos mais soluções no grupo e daremos tudo para o premiar neste jogo, porque merece, é jogador de equipa e vai estar sempre a torcer por nós. Sabemos que vai voltar mais forte e terá um futuro fantástico», concluiu.