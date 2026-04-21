Os Panteras Negras, claque ligada ao Boavista, anunciaram esta terça-feira que vão recorrer aos tribunais para tentarem travar o leilão do Estádio do Bessa.

Em comunicado oficial, a claque dos axadrezados vincou a «incompetência absoluta» da direção do clube e prometeu fazer os possíveis para manter o património histórico do clube portuense.

«Não permitiremos que o património, erguido com o suor de gerações, seja entregue sem que todas as instâncias de defesa sejam esgotadas», escreveu a claque axadrezada.

«A direção limitou-se até agora a assistir ao desenrolar do processo de insolvência, nada fazendo de concreto para salvaguardar os bens do Boavista Futebol Clube».

O leilão do Estádio do Bessa e do complexo desportivo está agendado para a próxima semana, e vai ocorrer de forma online com um valor base de 38 milhões de euros. Esta leilão dá-se num momento muito complicado para o Boavista Futebol Clube, que conta com dívidas superiores a 150 milhões de euros.

No decorrer de todo este processo, a claque dos axadrezados fundou o Panteras Negras Footballers Club, clube destinado a ajudar o reerguer do Boavista.