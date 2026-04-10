Uma loja e 15 garagens foram alienadas no leilão de 30 ativos imobiliários do Boavista, realizado no âmbito do processo de insolvência do clube, enquanto outros 13 lotes subterrâneos e um apartamento não receberam ofertas mínimas.

Desde 3 de março, três dezenas de imóveis estiveram eletronicamente à venda, mas só pouco mais de metade foi alvo das verbas mínimas de licitação definidas.

A loja nas imediações do Estádio do Bessa teve o lance mais alto, de 181 mil euros.

Dos 28 lotes de garagem, 15 foram vendidos por valores entre os 21.280 euros e os 38.480 euros.

Confirmada a venda de alguns imóveis da massa insolvente do Boavista a novos proprietários, fonte ligada ao processo disse à agência Lusa que o restante património do clube que ainda não está em condições de ser alienado poderá entrar nas próximas semanas em leilão eletrónico.

Em fevereiro, a administradora de insolvência do Boavista, Maria Clarisse Barros, prescindiu da coadjuvação da direção axadrezada na gestão da atividade do clube e passou a assegurá-la.

A Boavista SAD está a jogar na condição de anfitriã no Parque Desportivo de Ramalde, a 2,5 quilómetros do Bessa, inutilizado desde maio.