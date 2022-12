O Boavista perdeu esta sexta-feira com o Bordéus, do segundo escalão francês, por 2-0, num encontro particular decorrido no Complexo Desportivo de Vila Real de Santo António.

O georgiano Zuriko Davitashvili abriu o marcador na primeira parte e o nigeriano Josh Maja ampliou a contagem depois do intervalo para a equipa do sul de França, que têm estagiado no Algarve e são detidos pelo empresário hispano-luxemburguês Gérard Lopez, igualmente acionista maioritário do emblema axadrezado.

O Boavista defronta o Académico de Viseu na terça-feira, às 20h15, no Estádio do Fontelo, em Viseu, em partida a contar para os quartos de final da Taça da Liga.