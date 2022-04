Gustavo Sauer está de saída do Boavista e vai ser reforço do Botafogo, comandado pelo técnico português Luís Castro.

O acordo foi fechado nas últimas horas e, segundo apurou o Maisfutebol, foi decisiva a vontade do extremo, que este mês completa 29 anos, em regressar ao seu país, após três épocas no Bessa.

Sauer irá assinar por três épocas e o Boavista irá encaixar de imediato uma verba a rondar os dois milhões de euros.

O esquerdino, que nesta época tem dez golos e sete assistências pelo Boavista, irá ser anunciado esta quarta-feira pelo clube carioca.

O mesmo é esperado que aconteça com o seu compatriota Lucas Fernandes, do Portimonense, cuja contratação também ficou acertada no derradeiro dia do mercado de transferências no Brasil. O médio de 24 anos irá ser cedido a título de empréstimo pelos algarvios com o clube detido pelo norte-americano John Textor a ficar com uma opção de compra, tal como o nosso jornal noticiou.