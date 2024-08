O Boavista tem em mãos uma proposta oficial do Hull City por Robert Bozeník. O Maisfutebol apurou que os ingleses aceitam pagar, entre valor fixo e variáveis, até 4,5 milhões de euros pelo jogador eslovaco.

Apesar de aprovar a oferta inglesa, o emblema do Bessa ainda não avançou com o acordo, uma vez que, este momento, o goleador de 24 anos não está convencido a rumar à Championship. As negociações, entretanto, continuam.

A ideia principal de Bozeník passa por jogar numa liga mais competitiva, como, por exemplo, na Serie A da Itália, onde é alvo frequente de interesse do Hellas Verona, que, por sua vez, não chega aos valores pretendidos pelos axadrezados.

Robert Bozeník, recorde-se, esteve muito perto de reforçar os espanhóis do Sevilha na temporada passada, num negócio de quase 5 milhões de euros - não houve acerto com o Boavista, com quem o jogador tem contrato válido até junho de 2026.