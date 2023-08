O Boavista comemora esta terça-feira 120 anos e, além das celebrações no Estádio do Bessa com um espetáculo de pirotecnia proporcionado por adeptos, houve outro adepto especial que enviou uma mensagem ao clube axadrezado.

Bruno Fernandes, que fez grande parte da formação nos boavisteiros, destacou o papel dos adeptos e confessou que gostava de ver o regresso do «Boavistão».

«120 anos de muita história, com muita glória, muitos troféus. Uma instituição e um clube enorme, que passou por momentos difíceis, mas que gente como vocês, que se mantiveram ao lado, ajudaram a que continuasse a ser uma das maiores instituições de Portugal», começou por dizer o internacional português no vídeo partilhado pelo clube.

«Não podia ter sido formado num clube melhor», disse ainda, antes de projetar o futuro dos axadrezados.

«Todos nós queremos que o Boavista volte a ser o Boavistão e que possamos festejar muitas coisas juntos. O Boavista assim o merece. Uma instituição com o currículo do Boavista merece voltar aos grandes palcos», frisou.

Bruno Fernandes, diga-se, esteve ligado desde 2003 a 2012 ao Boavista, antes de sair para o Novara.