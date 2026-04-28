Apesar da pressão pública para uma intervenção municipal, a Câmara do Porto não vai participar no leilão do Estádio do Bessa.

Numa resposta enviada à agência Lusa, a autarquia portuense deixou claro que «não deve, nem pode interferir num processo desta natureza, condicionando o seu regular desenvolvimento ou impedindo o normal funcionamento do mercado».

Refere ainda o município liderado pelo social-democrata Pedro Duarte que uma eventual participação na hasta pública estaria sempre sujeita à prévia aprovação dos órgãos autárquicos.

«Neste enquadramento, o município não participará no leilão associado ao processo», lê-se por fim.

Recorde-se que na semana passada João Loureiro, antigo presidente do Boavista, apelou à intervenção pública para proteger o património do clube e defendeu que a Câmara Municipal do Porto devia agir em defesa do emblema centenário e da sua forte relevância social na cidade.

Paralelamente, uma petição pública lançada em novembro propõe o reconhecimento do clube como património imaterial de interesse municipal e a classificação do Estádio do Bessa e restantes infraestruturas como bens de interesse público, por forma a condicionar a sua eventual alienação no âmbito do processo de insolvência.

Apesar de afastar uma intervenção direta, a autarquia manifestou preocupação com a situação do Boavista, cujo Estádio do Bessa e restante complexo desportivo estão a ser leiloados por um valor base global de 38 milhões de euros. A câmara do Porto reconheceu o «peso histórico, desportivo e social» do Boavista na cidade, mas frisou que a resolução desta matéria depende dos órgãos do clube e dos seus associados.

«A principal preocupação da autarquia centra-se na salvaguarda da prática desportiva e da formação de centenas de jovens atletas que diariamente utilizam estas estruturas desportivas», refere o município, que se diz disponível para dialogar com as partes envolvidas e encontrar soluções que «assegurem a continuidade da atividade desportiva e formativa, evitando prejuízos para os jovens, para as famílias e para a cidade».

O leilão decorre até 20 de maio, no âmbito de um processo de insolvência em que o passivo do Boavista ultrapassa os 150 milhões de euros.