O Boavista chegou esta terça-feira a acordo com os credores e evitou o encerramento do clube.

A notícia foi dada pela própria direção dos axadrezados, através de um comunicado, ainda que não seja uma «solução definitiva». O Boavista explica que este acordo permite «salvaguardar a atividade regular do clube», ou seja, a participação dos cerca de dois mil atletas divididos por várias modalidades.

«Neste momento, compromete-se o Boavista a assegurar a cobertura do défice corrente da sua exploração, condição que permite manter abertas as suas estruturas e garantir a continuidade da prática desportiva», pode ler-se.

Recorde-se que a liquidação do clube tinha sido aprovada em setembro, com os credores a rejeitarem o adiamento de 30 dias da votação do plano de recuperação da direção axadrezada. O clube detém dez por cento do capital da SAD, que deveria disputar a II Liga na presente temporada.

Ora, a decisão passou por não ter uma equipa profissional e acabou mesmo por ser relegada à quarta e última divisão das distritais.