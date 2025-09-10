A SAD do Boavista anunciou esta terça-feira que os credores aprovaram, com 79 por cento dos votos a favor, o direito da sociedade axadrezada executar um plano de recuperação financeira, o que significa que a Boavista SAD vai poder continuar a sua atividade, agora nos Distritais da AF Porto.

A decisão foi tomada numa sessão realizada no Tribunal do Comércio de Vila Nova de Gaia e que contou com a presença do acionista principal da SAD, o empresário Gerard Lopez.

A Boavista SAD diz que estão assim reunidas as condições para todo o universo axadrezado continuar unido em torno de apenas uma equipa, quando o próprio clube já tinha anunciado a intenção de apresentar também uma equipa, que iria começar a competir nos Distritais.

Resta conhecer a opinião do Boavista clube.

Comunicado do Boavista na íntegra:

«Foi hoje aprovado, no Tribunal do Comércio de Vila Nova de Gaia, por larga maioria — cerca de 79 por cento dos credores presentes —, o direito de a Boavista FC – Futebol, SAD apresentar um plano de recuperação e, por unanimidade, a continuidade da sua actividade.

Esta deliberação constitui uma excelente notícia para todo o universo boavisteiro. A possibilidade agora aberta de apresentar um plano de recuperação da SAD representa uma oportunidade decisiva para a salvaguarda integral do universo Boavista. Com este plano, a Boavista FC – Futebol, SAD pretende reforçar a união de todos os boavisteiros, corporizando um só Boavista coeso e mobilizado. Juntos por um.

O accionista maioritário da Boavista FC – Futebol, SAD, Gérard Lopez, fez-se representar, manifestando empenho inequívoco na recuperação da Sociedade e de toda a Instituição, deixando claro o objectivo de, no mais curto espaço de tempo, devolver o Boavista aos palcos que lhe são próprios no futebol profissional.

Uma palavra de reconhecimento é também dirigida aos principais accionistas, pelo apoio prestado e pela vontade permanente de ver triunfar a Sociedade, conscientes de que esse será igualmente o sucesso de todo o Boavista.

A Boavista FC – Futebol, SAD não pode deixar de expressar o seu profundo agradecimento a todos os credores, entre os quais as entidades públicas, e respectivos mandatários, pela confiança demonstrada, ao permitirem a apresentação deste plano e ao acreditarem no futuro desta Sociedade, que, tem por missão honrar e representar o Boavista Futebol Clube, instituição com 122 anos de história.

Hoje, mais do que nunca, apelamos ao coração de todos os boavisteiros. Cada aplauso, cada gesto de apoio e cada demonstração de pertença são vitais para que esta recuperação seja também um renascimento. Unidos, seremos capazes de devolver ao Boavista a grandeza que sempre nos distinguiu. Que cada um de nós seja parte deste caminho, porque só juntos o podemos percorrer.

Viva o Boavista!

A Boavista FC – Futebol SAD»