O treinador do Boavista, Cristiano Bacci, colocou o lugar à disposição, entendendo que não há condições para competir em igualdade de circunstâncias com os seus adversários na Liga portuguesa, num cenário agravado pelo sucedido no último mercado de transferências.

Segundo apurou o Maisfutebol até ao momento, o técnico pediu a saída imediata do Boavista sem exigir qualquer compensação financeira. Do lado da SAD, presidida por Fary Faye, a posição tem sido de recusa quanto à possível saída de Bacci.

O treinador italiano de 49 anos ficou desiludido com o facto de não ter sido possível inscrever novos jogadores no mercado de janeiro, tendo o plantel, não só não sido reforçado, como ainda fragilizado nas opções.

Isto porque Bruno Onyemaechi foi transferido para o Olympiakos e, para piorar o cenário, entre alguns castigos de jogo para jogo devido a cartões, Marco Ribeiro sofreu uma lesão grave.

Mesmo percebendo que a SAD do Boavista está a reunir esforços para levantar os impedimentos junto da FIFA, a falta de alternativas vai existindo e Bacci entende que não há condições para competir com os adversários a este nível.

Em janeiro o cenário agravou-se, com quatro derrotas no mesmo número de jornadas para a Liga. O Boavista ainda não pontuou em 2025 e caiu, não só para os lugares de descida, como para o 18.º e último lugar, com 12 pontos.

Kurzawa entre os nomes (livres) possíveis

Por outro lado, o Boavista tenta ultrapassar as dificuldades no plantel reforçando-se com futebolistas livres no mercado. Para que isto possa ser possível, há dependência da resolução de outros processos na FIFA (FIFA BAN). Se forem ultrapassadas estas questões com sucesso, e de acordo com o que apurou o Maisfutebol, um dos nomes em cima da mesa é o lateral-esquerdo internacional francês Layvin Kurzawa.