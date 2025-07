A Boavista SAD foi relegada, esta quinta-feira, para os escalões distritais do Porto, após falhar a inscrição na Liga 3 e no Campeonato de Portugal, sem ter recorrido para o Conselho de Justiça (CJ) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Recorde-se que num documento enviado aos sócios, o presidente do clube, Rui Garrido Pereira, assumiu a responsabilidade do Boavista em assegurar o futebol sénior, «independentemente do futuro da SAD». O clube detém apenas 10 por cento do capital social da sociedade.

Os axadrezados foram despromovidos à II Liga em maio, após terminarem a Liga na 18.ª e última posição, colocando um ponto final num ciclo de 11 temporadas consecutivas no principal escalão do futebol português.