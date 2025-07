A direção do Boavista oficializou, na tarde desta terça-feira, a inscrição da equipa sénior na primeira divisão da Associação de Futebol do Porto, independente da SAD. O anúncio surgiu na sequência da reunião do presidente Rui Garrido Pereira com Pedro Dias, secretário do Estado do Desporto, em Lisboa.

Já a equipa da SAD do Boavista vai competir na Liga Pro, três patamares acima.

«A Associação de Futebol do Porto confirmou oficialmente a inscrição da equipa de futebol sénior do Boavista Futebol Clube na edição 2025/26 da I Divisão da AF Porto. (…) É com agrado que a direção do Boavista Futebol Clube assinala este momento, como um passo firme na defesa intransigente do superior interesse do clube, enquanto Instituição de Utilidade Pública, da sua credibilidade institucional, reconhecimento público e imagem», lê-se em comunicado.