A Boavista SAD, que disputa a primeira divisão da AF do Porto, assegurou ter alertado para os riscos inerentes à criação de uma equipa do clube. Isto acontece depois desta desistir do quarto e último escalão distrital da Associação de Futebol (AF) do Porto, após falhar vários jogos.

«A SAD nunca obstaculizou qualquer deliberação tomada pela direção do clube, ainda que, por vezes, não tenha partilhado dos seus objetivos. Sempre alertou, de forma leal e transparente, para os riscos inerentes à criação de uma nova equipa, num contexto em que subsistem impedimentos à inscrição de novos atletas e cuja resolução permanece prioridade absoluta desta sociedade», lê-se em comunicado publicado pela SAD nesta sexta-feira.

A equipa do clube desistiu após não conseguir inscrever atletas suficientes. Já a da SAD é 18.ª e última classificada do primeiro escalão distrital, com um ponto, volvido um empate e quatro derrotas em cinco jornadas.

«Dividir os boavisteiros em momentos de maiores dificuldades só poderia ter o fim que o comunicado da direção do Boavista FC anuncia aos boavisteiros e ao público em geral», contrapôs a sociedade, com 10 por cento do seu capital social na posse do clube.

A SAD liderada pelo senegalês Fary Faye tem alinhado com antigos e atuais atletas da respetiva equipa de sub-19 e continua a tentar resolver as restrições da FIFA - duas incidem sobre três períodos de inscrição e quatro têm duração ilimitada -, que tinham vigorado em anos anteriores e reapareceram em março, impossibilitando, para já, a utilização dos reforços oficializados durante o verão.

«A SAD mantém-se firmemente empenhada em resolver todas as situações pendentes que afetam o universo do Boavista, designadamente as que se prendem com os impedimentos, trabalhando com diligência e sentido institucional para a sua superação», reconheceu, refirmando estar disponível para preservar a união na instituição portuense.

A liquidação do clube também foi ratificada em assembleia de credores, ao rejeitarem o adiamento por 30 dias da votação do plano de recuperação da direção, que já recorreu.

Despromovido à II Liga em maio, após fechar a edição 2024/25 da I Liga no 18.º e último lugar, o Boavista concluiu um trajeto de 11 épocas consecutivas no escalão principal, e é um dos cinco campeões nacionais da história, face ao título conquistado em 2000/01.