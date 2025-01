Vítor Murta, antigo presidente do Boavista, regularizou dois meses de salários devidos a cerca de 20 funcionários do clube, referentes aos meses de outubro e novembro de 2024, antes da tomada de posse do seu sucessor na presidência dos axadrezados, Rui Garrido Pereira.

A informação foi confirmada pelo próprio Vítor Murta à agência Lusa, que cumpriu dois mandatos na liderança do Boavista, cargo que acumulou com o de presidente da SAD dos axadrezados, entre 2020 e 2024.

Para esta sexta-feira está agendada a tomada de posse de Rui Garrido Pereira como novo presidente do clube portuense, numa sessão com início previsto para as 18:30, no Estádio do Bessa.

Nas eleições para a presidência do clube, Rui Garrido Pereira recebeu 79,5 por cento dos votos registados, superando de forma expressiva o seu opositor, Filipe Miranda (19,3 por cento). Exerceram o direito de voto 1.401 sócios do Boavista, tendo sido registados oito votos em branco e nove nulos.