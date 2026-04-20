Boavista: Bessa vai a leilão por mais de 31 milhões de euros
Complexo desportivo outrora utilizado pelos axadrezados também vai ser leiloado
Complexo desportivo outrora utilizado pelos axadrezados também vai ser leiloado
Inutilizado desde maio – quando o Boavista foi despromovido da Liga – o Estádio do Bessa vai a leilão por mais de 31 milhões de euros, conforme é possível consultar na plataforma LEILOSOC Worldwide. O estádio vai a leilão a partir de segunda-feira (27 de abril), com o valor base fixado nos 31.068.781,72 euros. O processo prolonga-se até 20 de maio.
Além do estádio, também o complexo desportivo de 21.144,67 metros quadrados vai a leilão, com valor base de 6,7 milhões.
A 10 de abril, uma loja e 15 garagens foram alienadas no leilão de 30 ativos imobiliários do Boavista, realizado no âmbito do processo de insolvência do clube. Em fevereiro, a administradora de insolvência, Maria Clarisse Barros, prescindiu da coadjuvação da direção axadrezada na gestão da atividade do clube e passou a assegurá-la.
A Boavista SAD joga no Parque Desportivo de Ramalde, a 2,5 quilómetros do Bessa.