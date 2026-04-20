Inutilizado desde maio – quando o Boavista foi despromovido da Liga – o Estádio do Bessa vai a leilão por mais de 31 milhões de euros, conforme é possível consultar na plataforma LEILOSOC Worldwide. O estádio vai a leilão a partir de segunda-feira (27 de abril), com o valor base fixado nos 31.068.781,72 euros. O processo prolonga-se até 20 de maio.

Além do estádio, também o complexo desportivo de 21.144,67 metros quadrados vai a leilão, com valor base de 6,7 milhões.

A 10 de abril, uma loja e 15 garagens foram alienadas no leilão de 30 ativos imobiliários do Boavista, realizado no âmbito do processo de insolvência do clube. Em fevereiro, a administradora de insolvência, Maria Clarisse Barros, prescindiu da coadjuvação da direção axadrezada na gestão da atividade do clube e passou a assegurá-la.

A Boavista SAD joga no Parque Desportivo de Ramalde, a 2,5 quilómetros do Bessa.