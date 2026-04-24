O ex-presidente do Boavista João Loureiro apelou à intervenção pública para proteger o património do clube axadrezado de «abutres do imobiliário», lamentando que a perda de controlo da SAD tenha conduzido o clube a uma situação «perto de catastrófica».

Numa nota enviada à agência Lusa, o antigo dirigente - que rompeu o silêncio que mantinha há oito anos, desde que deixou a presidência do clube - classificou como «estranho e surpreendente» o anúncio de hasta pública do Estádio do Bessa, numa fase em que decorrem negociações com credores, e apelou ao tribunal que atente à dimensão social da instituição.

«Sabe-se que há várias impugnações anunciadas, que como boavisteiro saúdo, e que espero obtenham vencimento no Tribunal respetivo, que esperamos seja sensível à enorme dimensão social do Boavista e aos milhares de desportistas que frequentam o Estádio do Bessa e as suas inúmeras valências, não validando a ganância inerente à forma como se vislumbram os posicionamentos de abutres do imobiliário», declarou, apelando à união de todos para que o estádio não caia «em mãos de quem não deseje fazê-lo em sintonia com o Boavista».

João Loureiro disse ainda confiar que a Câmara Municipal do Porto saberá estar «ao nível das circunstâncias» na defesa daquela que considera ser a «segunda maior instituição de utilidade pública da cidade», com quase 123 anos de história, lembrando que o clube «jamais» foi ressarcido da «enorme discriminação» em apoios estatais e autárquicos aquando da construção do Estádio do Bessa para o Euro 2004.

Sobre a atual liderança, Loureiro reconheceu que a direção do clube e a administração da SAD, eleitas no último ano, têm «tentado o seu melhor», apesar de terem herdado uma «instituição dividida» e «entrado numa situação perto de catastrófica».

Defendendo a necessidade de ultrapassar divisões internas e de unir esforços para enfrentar o que descreve como um momento «decisivo» na história do clube, o ex-dirigente estendeu o apelo de solidariedade à Federação Portuguesa de Futebol, à Liga Portuguesa de Futebol Profissional e aos demais clubes nacionais, evocando o exemplo do Bayern Munique que, em 2003, emprestou dois milhões de euros ao rival Borussia Dortmund para evitar a sua falência.

O Estádio do Bessa e seu complexo desportivo vão ser leiloados, na próxima semana, por um valor base de cerca de 38 milhões de euros, num contexto de forte instabilidade no Boavista, que acumula dívidas superiores a 150 milhões de euros.

Na sequência deste anúncio, a direção, liderada por Rui Garrido Pereira, manifestou surpresa e garantiu que tudo fará para travar a venda, juntando-se à claque Panteras Negras, que vai avançar com uma impugnação judicial. Já a SAD, presidida por Fary Faye, garante estar a acompanhar o dossiê.

Entretanto, o movimento «Unidos pelo Boavista» entregou um requerimento com 270 assinaturas a pedir uma assembleia geral extraordinária para destituir a direção e nomear uma comissão administrativa.

João Loureiro, que liderou o clube entre 1997-2007 e entre 2013-2018, classificou como «surpreendentemente negativa» a evolução do clube após a sua saída, apontando a perda de controlo da SAD como o fator que conduziu à «extremamente difícil situação atual» do clube portuense.

O antigo dirigente afirma ter alertado, à época, o então presidente da Mesa da Assembleia Geral para os riscos da operação, contudo, lamentou, que, «infelizmente», não foi ouvido.

«Saí com o Boavista proprietário de todo o seu património e de 55 por cento da sua SAD. (…) Infelizmente, a evolução da situação do Boavista, após um período inicial, foi surpreendentemente negativa depois da minha saída, tendo ocorrido um facto que em meu entender precipitou tudo o que veio a seguir-se: a venda da maioria do capital da Boavista SAD a um investidor, ficando a instituição com apenas 10 por cento do capital, sem que o clube ficasse devidamente salvaguardado», criticou.

Para Loureiro, a transação, cujos «contornos ainda hoje não estão devidamente esclarecidos», desencadeou uma deterioração progressiva da situação financeira do clube, com o passivo conjunto a ser «espantosamente multiplicado por cinco» nos anos seguintes.

O ex-dirigente recorda que, após assumir a presidência em 2013 num cenário de «crise existencial» - com um Processo Especial de Revitalização (PER) em curso e sem direção - conseguiu recuperar o clube, garantindo o regresso à I Liga em 2014/15, deixando o cargo em 2018, apesar do orçamento desportivo muito limitado, com a equipa estabilizada no primeiro escalão e mais de cinco milhões de euros em passivo liquidados.

Filho do histórico dirigente Valentim Loureiro, a quem sucedeu em 1997, João Loureiro tornou-se o presidente mais jovem de sempre a sagrar-se campeão nacional (2000/01), então com 38 anos, voltando a quebrar o monopólio dos três ‘grandes’, tal como tinha feito o Belenenses, em 1945/46.

Durante o seu primeiro mandato, que terminou em 2007, o clube alcançou ainda dois segundos lugares, três participações na Liga dos Campeões e nas meias-finais da Taça UEFA. Após um hiato marcado pelo processo Apito Dourado, do qual viria a ser absolvido, regressou em 2013 para liderar a recuperação administrativa e desportiva da instituição, antes de ceder o testemunho a Vítor Murta em dezembro de 2018.