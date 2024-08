A neblina instalada na Invicta na tarde deste sábado impediu os protagonistas de vislumbrarem a via dos golos. Na quarta jornada da Liga, o Boavista foi incapaz de capitalizar o domínio, enquanto o Estoril revelou-se conformado com o empate a zeros.

Na procura da primeira vitória no Bessa, Cristiano Bacci trocou Onyemaechi por Seba Pérez. Do outro lado – e ainda sem vitórias no campeonato – o escocês Ian Cathro mudou três peças. Do onze do Estoril saíram Pedro Carvalho, Michel Costa e Begraoui, rendidos por Wagner Pina, João Carvalho e Fabrício.

Todavia, as trocas poucos efeitos surtiram. O verão deu lugar a um outono gelado, com efeitos secundários no relvado.

Recorde, aqui, o filme desta partida.

O Boavista assumiu a batuta desde o apito inicial, confiando-a a Salvador Agra. Ao deambular para o meio, o experiente avançado potenciou as corridas de Bozenik e Vukotic. Mas sem selo de golo, ora por desacerto, ora por mérito de Joel Robles.

Na expectativa de delinear contra-ataques, os visitantes resguardaram-se nas imediações da respetiva área. Todavia, no momento de explorar o adiantamento das «Panteras», a turma de Cathro acusou a falta de referências adiantadas. De tal modo que João Carvalho e Pedro Álvaro protagonizaram as únicas oportunidades.

Assim, João Gonçalves foi chamado a intervir somente aos 35m, face à «bomba» de João Carvalho, desferida em zona frontal, ainda antes da área.

Na resposta, Bozenik e Vukotic protagonizaram a melhor oportunidade do primeiro tempo. Depois de picar o esférico sobre um adversário, o avançado eslovaco apenas foi travado por Robles. Na insistência, e com a baliza deserta, Vukotic atirou cruzado, mas para fora. Estavam decorridos 37 minutos.

Assim, ao intervalo, Cristiano Bacci estava encarregue de exigir eficácia. Por sua vez, Ian Cathro deveria delinear o contraponto ao domínio das «Panteras». Por isso, o timoneiro dos «Canarinhos» trocou Wagner Silva por Pedro Carvalho.

Vira a cassete e toca o mesmo

Quando se apelava à inspiração dos protagonistas, a segunda parte agravou as posturas. Se o Boavista ampliava a ineficácia, o Estoril remeteu-se à defesa.

Importa sublinhar que a única oportunidade dos «Canarinhos» foi protagonizada por Pedro Carvalho, aos 59m, num remate que não assustou João Gonçalves.

Entre trocas, o Boavista insistiu no golo, desperdiçando a derradeira oportunidade aos 88m, por Pedro Gomes. Na sequência de um canto cobrado à esquerda, o defesa, esquecido ao segundo poste, foi incapaz de inaugurar o marcador.

Castigado pela ineficácia, o Boavista encaixa o primeiro empate na Liga, subindo ao 10.º lugar. Segue-se a visita ao Estrela da Amadora (16.º). As «Panteras» terão de aprimorar a eficácia, pois vontade e domínio não faltaram. Quiçá, numa tarde de céu limpo.

Quanto ao Estoril, o segundo empate no campeonato resultado no segundo ponto e vale o 15.º posto. No regresso à Liga, após a pausa para as seleções, o conjunto liderado por Ian Cathro receberá o Nacional (17.º).

Vukotic, o espelho da «Pantera» que não mata

Foi protagonista de três oportunidades, mas sem acerto para descartar a pressão e inaugurar o marcador. Por norma servido por Salvador Agra, outro elemento em evidência, o médio foi a cara de um Boavista que muito fez pelos três pontos, mas não capitalizou o domínio.

Para o futuro fica esta lição. Não basta criar e almejar, é crucial efetivar as oportunidades, sobretudo ante adversários diretos na disputa pela manutenção. E, diga-se, frente a um Estoril frágil, apático e nada ambicioso.