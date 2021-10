O treinador do Boavista, João Pedro Sousa, em declarações na flash interview da SportTV após a derrota frente ao FC Porto (4-1), da décima jornada da Liga:

[O 3-1 é um momento chave?] «Antes de falar do jogo, envio os meus sentimentos à família do Tengarrinha. Sobre o jogo, não era novidade que o FC Porto entra sempre muito forte nos jogos, mas nós ajudamos a que isso acontecesse. Entrámos assustados e pouco competitivos. E isto é a base de tudo. Quem anda nisto, se falhar isto, fica muito longe de vencer, principalmente frente a uma equipa como o FC Porto. Conseguimos sem merecer o 1-1, podíamos ter feito o 2-1, mas acabámos por sofrer e fomos para o intervalo a perder justamente. Depois sofremos o 3-1 e ficou mais difícil recuperar. Penso que a segunda parte foi mais equilibrada. Tentámos de todas as formas entrar na disputa do jogo, mas não conseguimos, e o resultado acabou por ser justo, o FC Porto foi melhor.

[FC Porto tirou o Boavista da zona de conforto?] Sim, é verdade, mas nos primeiros 20 minutos o FC Porto nem precisou de nos empurrar para a nossa área, nós próprios é que ficámos em cima da nossa área.

[Sete jogos sem ganhar] Não, nada tranquilo por serem duas derrotas com Benfica e FC Porto, mantenho a minha preocupação. Temos noção das nossas dificuldades, precisamos de muito trabalho.»